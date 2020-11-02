Şanlıurfa'ya sonbaharın ilk yağmuru düştü

Şanlıurfa’da sıcak ve yakıcı geçen yaz mevsiminin ardından sonbaharın ilk yağmuru yağdı.

Sonbahara girdiğimiz şu günlerde başka yerlerde çoktan yağmur ile tanışan kentlerin aksine Şanlıurfa’da kasım ayında yağmurla tanışma fırsatı oldu. Mevsimin ilk yağmuru gün ortasına doğru Şanlıurfa merkez ve diğer ilçelerine düştü. Hafit bir şekilde yağan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının düştüğü kente vatandaşları ve sürücüleri sağanak yağmura karşı uyarılarılardı bulundu.

Yağmura yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için şemsiye satıcılarından şemsiye aldı bazıları da aldırış etmeden yürüdü.

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