Resulayn´da pazar yerinde EYP'li saldırı: 4 yaralı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye´nin Resulayn kentinde, kapalı pazar yerinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG´den arındırılan Suriye´nin Resulayn kentindeki sebze pazarında, el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Resulayn Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Resulayn´da meydana gelen patlamayla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"02.11.2020 tarihinde, saat 12.45 sıralarında Suriye Resulayn ilçe merkezinde bulunan kapalı pazar yerinde, PKK/YPG´li teröristlerce masum sivilleri hedef alan el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu; biri çocuk 4 Suriyeli sivil vatandaş hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar Resulayn Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak, olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-11-02 17:25:51



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