Şanlıurfa Valiliği'nden Resulayn'daki patlamayla ilgili açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Resulayn kentinde el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliği, bugün Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "02.11.2020 tarihinde saat 12.45 sıralarında Suriye Resulayn ilçe merkezinde bulunan kapalı pazar yerinde PKK/YPG’li teröristlerce masum sivilleri hedef alan el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu biri çocuk 4 Suriyeli sivil vatandaş hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar Resulayn Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

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