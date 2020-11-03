Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

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Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Suruç kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenmeyen 34 HN 5231 plakalı Fiat linea model otomobil ile 63 PD 878 plakalı Renault Toros model otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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