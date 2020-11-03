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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Üçüncü sınıf öğrencisinden insanlık dersi

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden İzmir'deki depremzedelere yollanmak üzere gönderilen yardım kolisinin içine 3'üncü sınıf öğrencisinin bıraktığı mektup ve zarftan insanlık dersi çıktı.

(Özel) Üçüncü sınıf öğrencisinden insanlık dersi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden İzmir’deki depremzedelere yollanmak üzere gönderilen yardım kolisinin içine 3’üncü sınıf öğrencisinin bıraktığı mektup ve zarftan insanlık dersi çıktı.
Geçtiğimiz günlerde merkez üssü İzmir’in Seferhisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından, yurt genelinde birlik ve beraberliği gösteren yardım kampanyaları düzenlenerek, depremde zarar gören vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de 3’üncü sınıf öğrencisinin yazdığı mektup ve zarf içine koyduğu 60 TL yardım gönüllülerini duygulandırırken, çocuk yazdıklarıyla insanlık dersi verdi.

Not ve zarf yardım kolisinden çıktı
Siverek’te bir grup gönüllü tarafından İzmir için başlatılan yardım kampanyasında, bir hayırsever tarafından depoya getirilen yardım kolisini düzenleyen yardım gönüllüsü Yusuf Öztepeli, koli içerisinde bir not ve zarf fark etti. Zarfı açan gönüllüler, bir çocuğun harçlığı olduğu tahmin edilen 60 TL paranın konulduğunu fark etti. Koli içerisinde bulduğu zarfa birleştirilmiş kâğıdı okuyan Öztepeli çok duygulandığını belirterek, "İzmir depremi için çok üzgünüz, ben de depremi yaşayan biriyim. Onun için biz de bir grup genç kendi çapımızda bir yardım kampanyası düzenleyelim dedik. Kısa sürede Siverek halkı kendisine düşen görevi yaptı ve yardımları getirmeye başladı. Dün akşam bir hayırsever tarafından depomuza bir yardım kolisini getirdi. Koliyi açıp düzenlerken, içinde bir nor ve nota yapıştırılmış bir zarf gördüm, zarfta para vardı. Notu okuduğumda çok duygulandım. Ben de depremi yaşadığımdan dolayı bu duygu bende daha da etki etti. Bu soğuklarda bir aileye bile olsa katkı sunmak, yardım etmek en büyük mutluluktur. Bu güzel duyguları bize yaşattığı için küçük çocuğa çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mektupta yazanlar
3 sınıf öğrencisi yazdığı mektupta, "Geçmiş olsun güzel İzmirim. Ben Şanlıurfa ili, Siverek ilçesinde İlkokul 3. Sınıf öğrencisiyim, İzmir’de deprem olduğunu öğrendim ve çok üzüldüm. Sizin için Allah’a dua ediyorum, ben İzmir’i ve sizleri çok seviyorum. Allah yardımcınız olsun. Ailem sizin için bir yardım kutusu hazırladı, bende biriktirdiğim paraları gönderiyorum. İyiki varsınız, sizleri çok seviyoruz, dualarımız sizinle. İzmirim” ifadeleri yer aldı.
Mektupta ismini yazmayan küçük çocuk, mektubunu ise çizdiği kalp resmiyle tamamladığı görüldü.

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