Kuveyt büyükelçisi Şanlıurfa'da

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Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawawi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'da bulunan Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawawi Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu. Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawawi ziyareti sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ve ilgili daire başkanları da hazır bulundu.

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