Şanlıurfa’dan depremzedelere yardım eli

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin İzmir’de yaşanan deprem sonrası yola çıkardığı Tır’da yer alan yardım kolileri, İzmirli depremzedelere ulaştı.

Şanlıurfa’dan bölgeye giden ekipler yardım kolilerini bizzat depremde evleri yıkılan ve geceyi çadırlarda geçiren vatandaşlara dağıtarak acılarına bir nebze de olsa ortak olmaya çalıştı.

İçerisinde bin gıda kolisi, 500 adet battaniye, 500 adet pike, 200 hijyen kolisi ve oradaki çocuklar için bir kısım oyuncakların yer aldığı koliler, evlerini kaybeden ve çadırlarda yaşam mücadelesi veren depremzedelere dağıtıldı. Yardım TIR’ının İzmir’e ulaşmasının ardından çevrede AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalan vatandaşlara battaniye, pike hijyen ve gıda malzemeleri dağıtılırken depremden en çok etkilenen çocuklar da unutulmadı.

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