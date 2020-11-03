Suruç´ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 23´üncü kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hüseyin İ. yönetimindeki 34 HN 5231 plakalı otomobil ile Abdulkadir D.'nin kullandığı 63 PD 878 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan Abdulkadir D., Fevzi D., Mahmut A. ve Kamile K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-11-03 14:38:39



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