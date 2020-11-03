Viranşehir´de terör operasyonu: 4 gözaltı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir´de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK´yla irtibatlı oldukları öğrenilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-11-03 16:28:17
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