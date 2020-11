Suriyeliler yeni düzene alışıyor Barış Pınarı bölgesinde düzen yeniden kuruluyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak hayatın normale döndürüldüğü Telabyad ve Resulayn’da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) aracılığıyla düzen yeniden kuruluyor.

Terör örgütlerinin bölgeyi terk ederken tahrip ettiği ve kullanılamaz hale getirdiği kamu binaları hızla onarılıp, bölge halkının hizmetine sunulurken, hayatın her alanına dokunan SUDKOM koordinatörlükleri, insani yardımlardan tarım ve hayvancılığa, sosyal etkinliklerden güvenliğe kadar her alanda faaliyetlerini büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

SUDKOM her alanda çalışıyor

Barış Pınarı Bölgesini, Suriye’de en yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren SUDKOM koordinatörlükleri, Telabyad merkezinde 2 fırın, 1 petrol istasyonu, 1 adet toprak saha ve Suriye Milli Ordusu karargah binası ile Suluk beldesinde 1 fırının yapılması için inşaat çalışmalarını başlattı. Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğünün Telabyad Mahalli Meclisi ile koordineli yürüttüğü çalışmalarda yüzde 10 fiziki gerçekleşme sağlandı. SUDKOM koordinesinde Devlet Su İşleri ekiplerinin çalışması sonucu, Telabyad merkeze bağlı Ettayyibe köyü merkezli 53 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebekesi aktif hale getirildi. Bölgedeki 25 köyün içme ve kullanma suyu ihtiyacını temin eden kuyunun faaliyete konulması için gerekli çalışmalar DSİ’nin imkanları ile yapıldı.

Kış gelmeden yol sorunu çözülüyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla bölgenin her iki ilçe merkezi ve beldelerinde yol yapım ve onarım çalışmalarına hız veren Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü ekipleri ise, kış gelmeden asfalt çalışmalarını tamamlamaya odaklandı. Gümrük kapılarından başlayarak ilçe merkezindeki kamu binalarına kadar uzayan yolların bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan ekipler, kırsal alanda ihtiyaç bulunan yollarda da stabilize faaliyetlerine devam ediyor.

Kızılay destekleri yüzleri güldürdü

Barış Pınarı Harekatı öncesinde savaş mağdurlarının yanında olan Türk Kızılayı, harekattan sonra da sınır ötesinde insani yardımlar yapmaya devam ediyor. SUDKOM koordinesinde AFAD ve Mahalli Meclisler tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere her türlü insani yardımda bulunan Türk Kızılayı, bu hafta Resulayn’a bağlı Merekiz ve Şekeriye köylerindeki öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Barış Pınarının Resulayn ve Telabyad ilçelerinde kurduğu Sevgi Mağazalarında da muhtaç ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, bu hafta Resulayn’da 15, Telabyad’da 15 ailenin giysi ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşıladı. Toplam 30 aileden 202 kişiye, 300 adet yetişkin, 508 adet de çocuk kıyafeti dağıtımı yaptı.

740 aileye et ulaştırıldı

Barış Pınarı Bölgesinde büyük fedakârlıklarla görev yapan kamu görevlilerinden Diyanet personeli, bir yandan cami ve mescitlerin ihyası için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da bölgede hizmet verecek görevlilerin eğitimlerine devam ediyor. Bölge halkından seçilen ve yeterli eğitimi bulunan din görevlileri, Şanlıurfa İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen kurslarda başarı gösterdikten sonra camilerde görevlendiriliyor. Kur’an Kurslarının da aktif hale getirildiği bölgede Türkiye Diyanet Vakfı da insanlara destek olmak amacıyla sürekli bölgede bulunuyor.

Bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere insani yardımlar ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, hafta içinde Resulayn’a gönderilen 50 hisse küçükbaş kurban bağışının dağıtımını gerçekleştirdi. Hayır sahipleri tarafından bağışlanan 50 küçük baş kurbanlığı uygun koşullarda keserek poşetleyen Diyanet Vakfı çalışanları, ihtiyaç sahibi 740 ailenin evlerine et götürmesini sağladı.

Çocuklara yönelik faaliyetlere de önem veren İl Müftülüğü ekipleri, Telabyad merkez camilerinde 40 gün süreyle beş vakit namaza devam eden 300 öğrenciye çeşitli sürpriz hediyeler verdi.

Sportif Faaliyetler Devam Ediyor

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında kalarak büyük baskı yaşayan, savaş ortamından etkilenen çocukların ve gençlerin sosyal hayata adapte olmaları amacıyla yapılan çalışmalara büyük önem verilen bölgede, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğü sportif faaliyetler düzenliyor.

Daha önce futbol turnuvaları düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğü, Telabyad ve Resulayn’da spor sahaları ve tesisler inşa ediyor. Eski saha ve tesislerde onarım çalışmalarını tamamlayan koordinatörlük, Telabyad’a bağlı Zeybekiye beldesinde voleybol müsabakaları için oluşturulan takımlara, spor malzemeleri dağıtımı yaptı.

Gezici Sinema Etkinliği

Bölgede uzun yıllar okuldan uzak kalan ve Barış Pınarı Harekatının ardından yeniden okullarına kavuşan çocukların savaş travmasını atlatmaları amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen SUDKOM, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aracılığıyla bölgedeki okullarda sinema gösterimleri organize ediyor.

Telabyad ve Resulayn’daki okullarda gerçekleştirilen gezici sinema programı kapsamında bu hafta Resulayn’da Hıdır Dreyi, Şehit Mahmut, Aynal Hüsan, Tel Halaf, El Gafiki ilkokullarında çizgi film gösterimleri yaptı. Arapça dublajlı gösterime sunulan filmleri, Resulayn Halk Eğitim Merkezinde de İbni Haldun ve Selmanı Farisi İlkokulu öğrencileri izleme fırsatı buldular.

