Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa'da 3 koyun kesildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesinin Covid19 hastalığına yakalanmasının ardından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 koyun şifa niyetine dualarla kesildi.

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Covid19 testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durumu ülkede üzüntüye neden oldu. Ceylanpınar ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan Menderes Atilla şifa niyetine Bakan Soylu ve ailesi için 3 koyun kesti.

Kesilen hayvanların etleri ise ilçede ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

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