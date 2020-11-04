Şanlıurfa´da tekstil fabrikasının deposunda yangın (2)

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde tekstil deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 6 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Pamuk balyalarının bulunduğu depoda büyük çapta maddi zarara yol açan yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ise devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-11-04 17:04:04
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