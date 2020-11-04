Fabrika yangını kontrol altına alındı Ekipler soğutma çalışması yapıyor

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 6 saat sonra söndürüldü.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa 1’inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasının pamuk balyalarıyla dolu deposunda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 6 saat sonra söndürüldü. Ekiplerin depoda soğutma çalışması yaptıkları belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.