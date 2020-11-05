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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da sağanak yağış zor anlar yaşattı

İHA

Şanlıurfa’da sağanak yağış zor anlar yaşattı

Şanlıurfa'da dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Şiddetli yağış sürücülere zor anlar yaşattı.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, mahallelerde ise su baskınları yaşandı. Vatandaşlar yağışın biraz gecikmeli başladığını ama etkili bir şekilde devam ettiğinim söyledi.
Sağanak yağış nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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