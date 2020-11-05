Yağmur sanayideki yolları gölete çevirdi Yoldan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı

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Şanlıurfa’da etkili olan yağmur nedeniyle Evren Sanayi Sitesindeki yollar göle döndü. Araçlarıyla yoldan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da dün itibariyle şiddetini arttırarak devam eden yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli yağmur nedeniyle Evren Sanayi Sitesindeki bazı yollar gölete döndü. Araçlarıyla göle dönen yoldan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken bazı sürücüler ise yolu kullanmayarak geri dönmek zorunda kaldı.

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