Şanlıurfa’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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Şanlıurfa’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep Otoyolu Şanlıurfa gişeleri yakınlarında meydana geldi. Fevzi Ozan Damat’ın kullandığı 27 ACJ 694 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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