Ekinci vatandaşların sorunlarını dinledi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, vatandaşların taleplerini dinledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, vatandaşların taleplerini dinledi. Ekinci, kendisine randevulu ya da randevusuz görüşmeye gelen tüm vatandaşların sorunlarını dinleyerek, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

İlçedeki vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Ekinci, “Başkanlık görevini yapıyorsak kapılarımızı halka mutlaka açık tutmalıyız. Çünkü biz halkın içinden geldik. İnsanlar görüşülemez, erişilemez olmaması gerekiyor. Bu yöntem ile halkla iç içesiniz. Tüm sorunlardan haberdar oluyorsunuz. Böylece memleketin gelişmesi kaçınılmaz oluyor ”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.