135 kilo esrar yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı

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Şanlıurfa’da geçen hafta polis aramasında 135 kilo 200 gram esrar bulunan tırın sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, geçen hafta bir tırda yapılan aramada 135 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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