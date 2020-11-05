Şanlıurfa Valisi: Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Türkiye'ye gelmek isteyenler var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa Valisi: Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Türkiye'ye gelmek isteyenler var

DHA

Şanlıurfa Valisi: Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Türkiye'ye gelmek isteyenler var


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriyeli kanaat önderleri ve Telabyad ile Resulayn´daki aşiret liderleriyle yaptığı toplantıda "Barış Pınarı Bölgesi'nde hayatın normale dönmesine rağmen Şanlıurfa´ya gelmek isteyen Suriyelilerin olduğunu ancak bizim buna sıcak bakmadığımızı bilmenizi isterim" dedi.
Vali Abdullah Erin'in başkanlığında, kentte yaşayan Suriyeli kanaat önderleri, Tel Abyad ve Resulayn´daki aşiret liderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantı düzenlendi. Toplantıda Vali Erin, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye´nin kontrolüne geçen bölgede bir yıldan bu yana başta güvenlik olmak üzere sağlık, eğitim, altyapı, ekonomi ve insani yardımlar alanında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde ve Fırat´ın batısında Türkiye´nin müdahale ettiği toprakların Suriyelilerin ve Suriye Devleti'nin olduğunu dile getiren Vali Erin, "Terörden temizlendikten sonra bölgede tekrar kurumların ve yerel teşkilatların oluşturulması, belediye başta olmak üzere kamu kuruluşlarının vatandaşa hizmet edebilecek seviyeye gelene kadar, devlet olarak her türlü yardım ve desteği sunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde Türkiye´nin bazı amaçları var. Bu amaçlar; bölgede istikrarın sağlanması, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenmesi suretiyle hem bu bölgede yaşayan insanların hem de Türkiye´nin sınırlarının güvenlik altına alınmasıdır" dedi.
BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 210 BİN SURİYELİ YAŞIYOR
Şanlıurfa´ya sınır komşusu olan Suriye´nin Tel Abyad ve Resulayn´da eğitimden sağlığa, belediyecilikten nüfus hizmetlerine kadar tüm alanlarda müesseselerin oluşturulduğunu, Şanlıurfa´dan görevlendirilen kamu personelinin desteği, Mahalli Meclisler nezaretinde görevlendirilen Suriyeli personel aracılığıyla tüm kamu hizmetlerinin sunulabilecek seviyeye geldiğini belirten Vali Erin, Tel Abyad ve Resulayn´daki 4 bin 200 kilometrekarelik alanda yaklaşık 210 bin civarında Suriyeli´nin yaşadığını ifade etti.
BÖLGE EKONOMİSİ GELİŞMEYE BAŞLADI
Terör örgütünün bölgeyi terk ederken tahrip ettiği, altyapı ve kamu kuruluşları binalarının tamiratlarının tamamlandığını, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin verildiğini, camilerin din adamları görevlendirilerek, ibadete açıldığını hatırlatan Vali Erin, bir yıldan beridir bölgede yaşayan insanların her türlü temel ihtiyacının karşılanması için tırlar dolusu yardımın ulaştırıldığını söyledi. Telabyad ve Resulayn´da Türkiye ile bağlantıyı sağlayacak gümrük kapılarının hizmete açıldığını ve bu kapılardaki ticaret hacminin her geçen gün gelişmeye başladığını kaydeden Vali Erin, bölgedeki insanların ekonomik yönden gelişmeye başladığını müşahede ettiklerini dile getirdi.
SURİYE'DE KALIN ÇAĞRISI
Şanlıurfalıların 10 yıla yakın zamandır misafir ettikleri Suriyelilere hoşgörü ve yardımseverlik gösterdiğine dikkat çeken Vali Erin, "Kapılarımız her zaman Suriyeli kardeşlerimize açık oldu. Ancak Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Şanlıurfa´ya gelmek isteyenlerin olduğunu ancak bizim buna sıcak bakmadığımızı bilmenizi isterim. Sağlık ve olağanüstü insani ihtiyaçlar dışında Tel Abyadlı ve Resulaynlı kardeşlerimizin Şanlıurfa´ya gelmek istemeleri doğru da değil. Yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize orada da her türlü yardımı ulaştırma imkânımız var" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-11-05 19:02:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

135 kilo esrar yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER 135 kilo esrar yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı
İneklerdeki 3 gün hastalığı için yeni aşı umudu
YEREL HABERLER İneklerdeki 3 gün hastalığı için yeni aşı umudu
Toplu taşımada HES kodu zorunluğu süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Toplu taşımada HES kodu zorunluğu süresi uzatıldı
Haliliye'den gençlere bilgisayar kursu
YEREL HABERLER Haliliye'den gençlere bilgisayar kursu
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı
Ekinci vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Ekinci vatandaşların sorunlarını dinledi
(Özel) “Ölmek istemiyoruz” diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor Talasemi hastası Suriyeli kız ilik nakli için yardım istedi
YEREL HABERLER (Özel) “Ölmek istemiyoruz” diyen kardeşler uzatılacak ...
Şanlıurfa’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Şanlıurfa'da HES kodu kuyruğu Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu için son gün
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da HES kodu kuyruğu Toplu taşımada HES kodu ...
Akçakale'deki mezarlıkta çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Akçakale'deki mezarlıkta çevre düzenlemesi
Şanlıurfa’da denetimler aksaksız sürdürülecek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da denetimler aksaksız sürdürülecek
Yağmur sanayideki yolları gölete çevirdi Yoldan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Yağmur sanayideki yolları gölete çevirdi Yoldan ...
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Şanlıurfa’da sağanak yağış zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sağanak yağış zor anlar yaşattı
Şanlıurfa’da ev ve iş yerlerini su bastı Su sesiyle uyanan vatandaşlar büyük şok yaşadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ev ve iş yerlerini su bastı Su sesiyle ...
(Özel Haber) Fırat somonu Norveç’e rakip Piyasada Norveç somonu diye satılan balıklar Fırat Nehri'nde üretiliyor
YEREL HABERLER (Özel Haber) Fırat somonu Norveç’e rakip Piyasada ...
Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Fabrika yangını kontrol altına alındı Ekipler soğutma çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Fabrika yangını kontrol altına alındı Ekipler soğutma ...
Şanlıurfa´da tekstil fabrikasının deposunda yangın (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da tekstil fabrikasının deposunda yangın ...
Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa'da 3 koyun kesildi
YEREL HABERLER Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa'da 3 koyun ...
Şanlıurfa’da uygulamalı çiftçi okulları projesi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uygulamalı çiftçi okulları projesi
Şanlıurfa OSB Müdürlüğü’ne tecrübeli isim
YEREL HABERLER Şanlıurfa OSB Müdürlüğü’ne tecrübeli isim
Baydilli esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Baydilli esnafın sorunlarını dinledi
Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 3 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X