Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir Şanlıurfa karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. S.D.'nin (30) kullandığı 52 AE 256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan R.S. (32) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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