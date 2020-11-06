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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da ödüllü online ses ve tiyatro yarışması

İHA

Şanlıurfa’da ödüllü online ses ve tiyatro yarışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sesine ve yeteneğine güvenen vatandaşlara yönelik ödüllü ‘Ulusal Online Türk Halk Müziği Ses Yarışması’ ve ‘Ulusal Online Tiyatro Yarışması’ düzenliyor.
Yeni normale uygun "Online" olarak gerçekleştirilen ses ve tiyatro yarışmasına katılmak isteyen vatandaşlar, çektikleri performans videolarını, 05305056311 numaralı Whatsapp hattına göndererek yarışmaya katılabilecek. Her iki yarışma içinde son başvuru tarihi 16 Kasım olarak belirlendi. Ayrıca katılımcılar yarışma şartnamesine etkinlik.sanliurfa.bel.tr adresinden ulaşabileceği gibi (0414 3185100 numaralı telefonu arayıp 2170 veya 2171 dahili numaraları tuşlayarak da bilgi alabilecekler. Ödüllü yarışmalarda çeşitli aşamalardan geçerek jüri tarafından dereceye girmeye hak kazanan yarışmacılarda birinciye tam altın, 2.’ye yarım altın 3.’ye ise çeyrek altın ödülü verilecek.
Yarışmaların genel kuralları
Yarışmaya 16 yaşından büyükler katılabilir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışanları, düzenleme ve seçici kurul üyeleri ve yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan bağı olanlar ve hısımları yarışmaya katılamazlar. Başvurular adsoyad, irtibat bilgileri ve ses yarışma için en az bir saz eşliğinde çekecekleri, tiyatro için ise bir dakikalık performans videosu ile 0530 505 63 11 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yapılacaktır. Yarışmanın finali hariç tüm aşamaları Covid19 salgını sebebi ile çevrimiçi videolar ile gerçekleşecektir. Yarışmanın aşamaları yarışmacı değerlendirme, ön eleme, halk oylaması ve final performansı olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor. 16 ve 17 yaşında yarışmaya katılmak isteyenlerin veli izin belgesi getirmeleri zorunlu olduğu bildirildi.

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