Vali Erin, OSB’deki fabrikaları ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları ziyaret edip, yatırımcılar ve çalışanlarla görüştü.

Şanlıurfa’da sanayi yatırımlarının gerçekleşmesi ve genç nüfusun iş sahibi olması için göreve başladığı günden bu yana projeler üreten ve ihtisas sanayi bölgelerinin oluşması için yatırımcılara destek sağlayan Vali Erin, OSB’deki ilk ziyaretini Yılmazlar Terlik ve Ayakkabı Fabrikasına yaptı. Yatırımcı Halil Yılmaz ile görüşerek atölyeleri gezen Vali Erin, çalışanlara da başarılar diledi.

Organize Sanayi Bölgesindeki gezisine Yağız Tekstil ve Hayati Boru Fabrikasını ziyaretle devam eden Vali Erin, buralarda da yatırımcılarla sohbet ederek her türlü sıkıntılarını çözmeye hazır oldukları mesajını verdi.

OSB’deki ziyaretlerine, önceki gün depolarında yangın çıkan Tüzün Tekstil ve Yağ Sanayi ile devam eden Vali Erin, burada da fabrika sahipleri ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Erin’e ziyaretlerinde, OSB Müdürü Osman Oktay da eşlik etti.

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