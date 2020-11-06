Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Akçakale karayolunda 36’ncı kilometresinde meydana geldi. Ali H.’nin kullandığı 33 MA 6247 plakalı Ford marka minibüs ile İbrahim A.’nın kullandığı 63 ES 012 plakalı tır çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 47 yaşındaki Muhammed El Muhamm, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.