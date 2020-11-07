Şanlıurfa’da otomobil ata çarptı: 3 yaralı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin ata çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, HilvanŞanlıurfa kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Yunus D.’nin kullandığı 06 DB 5710 plakalı otomobil, yola çıkan ata çarptı. Kazada, araçta bulunan Kumru, Necibe ve İsmet D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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