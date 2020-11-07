Resulayn'da terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Resulayn’da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Resulayn’da PKK/KCKPYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda, 17 havan mühimmatı, el yapımı patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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