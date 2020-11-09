Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, SiverekDiyarbakır karayolu Mehmetçik kavşağında dün akşam meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sait Keser hâkimiyetindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil ile Sinan K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sinan Kaya ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.