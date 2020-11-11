Şanlıurfaspor - Hacettepespor: 1-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Şefik Öner, Hicri Yıldırım
ŞANLIURFASPOR: Hakan-Süleyman, Galip, Mustafa, (Dk.81 Hüseyin), Tarık (Dk.59 Mahmut Muhammed), İsmail, Muhammed Demirci (Dk.46 Enes), Emre, Yunus (Dk.46 Mustafa Şen), Volkan, Fevzi (Dk.59 Erkan)
HACETTEPESPOR: Yasin Muhammed Selim, Metehan, Mehmet Can (Dk.74 Ahmet Arda), Furkan (Dk.82 Muhammed Ali), Serdarcan, Ali, Mehmet Yıldırım, Kaan (Dk.79 Doğan), Yağız, Umutcan (Dk.74 Ataberk)
SARI KARTLAR: Enes (Şanlıurfaspor) Umutcan (Hacettepe Spor)
KIRMIZI KART: Dk.18 Emre (Şanlıurfaspor)
GOLLER: Dk.87 Mustafa Şen (Şanlıurfaspor)
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 9'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Hacettepespor´u 1-0 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-11-11 15:02:32
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