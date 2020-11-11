Haliliye’nin yol yapım seferberliği sürüyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 5 farklı ekip ile kırsalda kış ayları öncesi hummalı bir çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, Çatallı ve Derinkuyu mahallelerinde çalışmalara devam ederken, Konaç Mahallesinde de çalışmaların büyük bir çoğunluğunu tamamlayarak yeni yolları vatandaşların hizmetine sundu.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım atağını sürdürüyor. Kış mevsimi öncesi özellikle kırsal mahallelerde yol sorunlarının yaşanmaması için hummalı bir çalışma yürüten Haliliye Belediyesi, 5 farklı ekip ile kırsalda stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çatallı ve Derinkuyu mahallelerinde çalışmalara devam ederken, Konaç Mahallesinde de çalışmaları tamamlayarak yeni yolları vatandaşların hizmetine sundu.

Yürütülen çalışmalar ile ilgili konuşan Derinkuyu Mahalle Muhtarı Mehmet Dağ, Haliliye Belediyesinin mahallelerinde başlattığı yol yapım çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Kış mevsimi öncesi yolları tamamlanan Konaç mahalle sakinleri ise sunulan hizmetten memnun olduklarını belirterek, başta Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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