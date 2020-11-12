At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti: 2 ölü, 1 yaralı (2)



ÖLÜ SAYISI 2 OLDU

Şanlıurfa´nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Evren Öcal (33) da hayatını kaybetti. Diyarbakır´daki koşularda at binen ve Pınarbaşı isimli safkanla da koşu kazanan apranti İsmail Çizik'in ardından diğer araç sürücüsü Evren Öcal´ın da hayatını kaybettmesiyle kazada aşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada ağır yaralanan Çizik´in amcası Aydın Çizik´in tedavisi ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-11-12 00:53:52



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