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Apranti İsmail Çizik son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Apranti İsmail Çizik son yolculuğuna uğurlandı


Hayatını kaybettiği kaza anında 'Azrail' şarkısını dinliyormuş
 
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - DİYARBAKIR'da düzenlenen at yarışından dönerken Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan kazada hayatını kaybeden apranti İsmail Çizik (22), Direkli Mahallesi'nde toprağa verildi. Çizik'in kaza anında, 'Azrail' isimli parçayı dinlediği öğrenildi.
Kaza, dün akşam, Viranşehir-Diyarbakır Karayolu'ndaki Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'daki yarışlarda at binen apranti İsmail Çizik, kazandığı koşunun ardından amcası Aydın Çizik ile memleketi Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktı. İsmail Çizik´in kullandığı otomobil, Evren Öcal yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, İsmail Çizik ve diğer otomobilin sürücü bankacı Evren Öcal, hayatını kaybetti. Amca Aydın Çizik ise ağır yaralandı.
Apranti İsmail Çizik´in cenazesi, bugün Direkli Mahallesi'nde toprağa verildi. Çizik'in amcası Direkli Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Çizik, "Seyis olan amcası Aydın da yanındaydı. Katıldıkları yarışı kazanarak, eve dönerken talihsiz bir kaza geçirdiler. Kaza hem bizler için hem de at yarışçıları için oldukça üzücü bir durum oldu. İsmail´de çok fazla at sevgisi vardı, jokey olmak istiyordu. Genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.
'AZRAİL' ŞARKISINI DİNLİYORMUŞ
Öte yandan İsmail Çizik'in kaza anında sosyal medyadaki durum kısmından 'Azrail' isimli şarkıyı dinlediğini paylaştığı ortaya çıktı. Çizik'in kuzeni Metin Çizik, "İsmail´le birlikte Diyarbakır´daydım. Beraber yarışlara katıldık, benim atım da koşuyordu. Bu yarışlara katılmak için epey mücadele etmişti ve yarışı kazandığı için çok mutluydu. Yarıştan sonra ben yola çıktım. Bir süre sonra o da eve dönmek için yola çıktı. Yoldayken sosyal medya hesabının dururum kısmından 'Azrail' adlı parçayı dinlediğini paylaşmıştı" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Direkli Mahallesinde taziyeye katılanlar
İsmail Çizik´in kazasını anlatan amcası ve yakınları
İsmail Çizik´in mezarı başında dua edenler
Hayatını kaybeden apranti İsmail Çizik'in kazandığı son yarıştan görüntüler
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2020-11-12 15:31:21

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