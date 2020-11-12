Hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, hayvan pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mustafa Delil (38) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Şırnak Mahallesi'ndeki hayvan pazarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan ve nedeni bilinmeyen tartışma, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermilerle 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan sağlık durumu kritik olan Mustafa Delil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralının tedavisi devam ederken, polis, olaya karışan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-11-12 15:34:30



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