Müze gibi kuaför Hem kuaför hem de müze Kuaförde müze koleksiyonu

Şanlıurfa’da esnaflık yapan Emin Gezer, kuaför dükkanında antika eserleri sergileyerek adeta küçük bir müzeye dönüştürdü.

Şanlıurfa’da 30 yıldır esnaflık yapan Emin Gezer kuaför dükkanını adeta küçük bir müzeye dönüştürdü. Mesleğe başladığı dönemde antika eşyalara merak duyan Gezer yıllardır biriktirdiği antika eşyalar ile iş yerini doldurdu çevirdi. İş yerinde eski yıllardan günümüze kadar kullanılan çıra, lüküs, gaz lambası, tüfek, telefon, radyo ve kahve öğütme makinesi gibi birçok eşya sergileniyor.



“Böyle müze tarzı bir kuaför görmedim”

Kuafördeki antika eşyalara bakınca geçmişe gittiğini belirten müşterilerden Mehmet Demir, “Ben kuaföre geldiğimde hem tıraşımı oluyorum hem de müzeyi geziyorum. Böyle müze tarzı bir kuaför görmedim. Kuaförde böyle bir fikir düşünüldüğü için, güzel buluyorum. Şanlıurfa’da hiçbir kuaförde böyle bir şey görmedim. Kuafördeki antika eşyalara bakınca geçmişe gidiyorum. Böyle bir müze kuaför olması beni mutlu etti” dedi.



“Antikalara bakınca anılarım canlanıyor”

Antika eşyalara küçüklüğünden beri meraklı olduğunu ve buna bağlı olarak iş yerinde antika eserlerle koleksiyon oluşturduğunu dile getiren kuaför Emin Gezer, “Yıllardır antika eşyaları biriktiriyorum. İnsanların hatıralarına değer veriyorum. Müşteriler kuaföre geldiğinde hem tıraşını oluyorlar hem de tarihi antika eşyalara bakıyorlar. İnsanlar buraya gelince müzeye gelmiş gibi oluyorlar. İşim olmadığı zaman antika eşyalara bakıyorum, müzik dinliyorum. Benim burada anılarım canlanıyor. Benim iş yerimde birçok tarihi antika eser bulunmaktadır. Antika eşyalar olarak, idare lambası, gaz ocakları, fındık kırma makinesi, eski kahve cezvesi gibi eserler var ayrıca Yeşilçam sanatçıların fotoğrafları da mevcuttur. Pandemi nedeniyle müşterilerimin özek havluları, eşyaları var. Müşterilerimin isimleri de eşyalardaki kutucuklara yazılmıştır. Şanlıurfa’da ilkleri yaşatanlardan biriyim. Böyle bir uygulama yaptığımdan dolay mutluyum. Böyle müze tarzında bir berber görmedim. Müşteriler buraya geldikleri zaman geçmişe gittiklerini söylüyorlar. Yalnız antika eşyaları görmek için gelende var” diye konuştu.

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