Şanlıurfa’da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaMardin otoyolu 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Adil A. idaresindeki 33 ALK 72 plakalı tır, Erdal G'nin kullandığı 34 JK 6748 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslara Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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