Şanlıurfa’da terör operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa kent genelinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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