İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

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Şanlıurfa iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Saddam A.’nın kullandığı 47 PY 313 plakalı otomobil ile Mehmet A.’nın kullandığı 21 FZ 267 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile birlikte Mikail A., Havva A., Mehmet Yusuf A. Rasim A., Süreyya A., Mehmet B., Mehmet A. ve Mehmet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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