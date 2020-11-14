Şanlıurfa’da terör operasyonu: 10 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis ekipleri, kent merkezinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-11-14 13:24:03



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