Şanlıurfa´da 2 otomobilde toplam 84 kilo esrar ele geçirildi

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da 2 ayrı otomobilde çuvallara gizlenmiş toplam 84 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 otomobili durdurdu. Otomobillerde nakotik köpekleri ile yapılan aramalarda çuvallar içinde 84 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan iki sürücüyü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-11-14 14:56:14



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