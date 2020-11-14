Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da durdurulan 2 araçta yapılan aramada 84 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramada her iki araçta 12 parça halinde toplam 84 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.