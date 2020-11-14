Jandarmanın bulduğu yaralı şahine tedavi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da, devriye gezen jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.
Karaali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri sırada arazide yaralı şahin buldu. Ekipler, kuşu muhafazaya alarak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Jandarmanın bulduğu yaralı şahin´i teslim alan görevliler, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-11-14 16:31:50
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