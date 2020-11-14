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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkiağız’daki çalışmaları denetledi

İHA

İkiağız’daki çalışmaları denetledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlarla bir araya gelme ve sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleme kapsamında temaslarına devam ediyor. Bu çerçevede Canpolat, son olarak İkiağız Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, burada devam eden parke çalışmalarını yerinde inceledi.
Haliliye Belediye Başkanı merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalışan Başkan Canpolat son olarak İkiağız kırsal Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak talep ve önerilerini dinledi. Burada devam eden parke döşeme çalışmalarını da inceleyen Başkan Canpolat’a belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti.
Çalışmaların yürütüldüğü sahada açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, şehir ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmaların son sürat devam ettiğini kaydederek, “Haliliye ilçemize bağlı İkiağız Mahallemizdeyiz. Yaklaşık 6 ay önce bu mahallemizde stabilize yol çalışmamızı tamamlamıştık. Şimdi ise mahallemizin parkeleri yapılıyor. İnşallah en kısa sürede mahallemizin tüm sokaklarını parke veya asfalt yaparak tertemiz bir görünüme kavuşturacağız. Şehirde ne varsa, köyde de aynısı olacak demiştik. Gerek temizlik gerek fen işler gerekse de ilaçlama olsun her türlü hizmeti getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yapılan hizmetlerle ilgili konuşan İkiağız Mahalle Muhtarı Halil Demirler ise, “Mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı başta Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat olmak üzere tüm emeği geçenlere mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.
İkiağız mahalle sakinleri de çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve tüm ekiplerine teşekkür etti.

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