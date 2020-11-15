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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da sanat atölyesi açıldı

İHA

Şanlıurfa'da sanat atölyesi açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşın zamanını güzel bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla, Şanlıurfa’daki bir alışveriş merkezinde Sanat Atölyesi açtı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı'nın da girişimleriyle hayata geçirilen 'Sanat Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından etkinlik alanına geçen Başkan Beyazgül ve beraberindekiler, Sanat Atölyesi bünyesinde bulunan yağlı boya resim, kara kalem resim, tezhip sanatı, ebru sanatı, ahşap oymacılık, çocuk resim alanı pastel boya, çinicilik, seramik sanatı ve hüsni hat sanatlarını dikkatle izledi. Başkan Beyazgül ve Milletvekili Mehmet Ali Cevheri önlüklerini giyerek ebru ve ahşap oymacılık sanat stantlarının başına geçti. Renkli görüntülere sahne olan sanat atölyesindeki kurslara her yaştan vatandaş katılarak kendine ait bir eser yapabilecek.
Sanat atölyesinde gençlere hizmet verecek yeni bir ortamda, pandemi şartlarına da riayet ederek kültürel etkinliklere devam edeceklerini belirten Başkan Beyazgül, "Sanat sokağı alanlarımızı genişleterek, yeni lokasyonu hizmete açarak sanat ve müziği harmanlayarak hem göze hem de kulağa hitap eden güzellikleri gençler için sunuyoruz. Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığımız bünyesinde hizmet verecek olan ''Kültür ve Sanat Atölyesi'' haftanın her günü sergi ve belirlenen günlerde atölye çalışmalarıyla büyükşehir ile her yerde sanat sloganıyla hayata geçirilmiş ve Şanlıurfa halkının hizmetine sunulmuştur. Diğer yandan tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle hijyen kuralları düzenlediğimiz etkinliklerde önemli rol oynuyor. Etkinliklere katılacak çocuk ve gençlerin sağlığı ön planda tutularak gereken tüm tedbirler de hassasiyetle alındı. Maskesi olmayanların alana giremeyeceği gibi HES kodu olmayan da etkinlik alanlarından faydalanamayacak. Her atölye, çalışma öncesi ve sonrası dezenfekte edilecek. Etkinliklerde temizlik, maske ve mesafe kuralından taviz verilmeyecek" dedi.
Şanlıurfa’nın kültür ve sanat şehri olduğunu belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin her gün bir hizmetini görmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mahmut Güneş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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