Şanlıurfa´daki uyuşturucu operasyonlarında 14 tutuklama

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da, polisin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı ile mücadele kapsamında, sokak satıcılarına yönelik kent merkezi ve ilçelerde düzenlediği operasyonlarda 16 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-11-16 12:18:18



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