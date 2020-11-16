Fırat Nehri'nin eşsiz manzarasında doğa yürüyüşü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir grup doğasever Fırat nehrinin eşsiz güzellik ve manzarasında doğa yürüyüşü yaptı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde pandemi döneminde insanları doğa ile buluşturmak ve sportif aktivitelerde bulunmak amacıyla kurulan Siverek Doğaseverler ve Gezi Kulübü Fırat nehrinin eşsiz güzellikleri ve manzarası karşısında doğa yürüyüşü düzenledi. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı doğa yürüyüşüne katılan katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Dolmuşlarla Siverek Merkezden ilçeye 40 kilometre uzaklıkta olan Fırat’ın kıyısında bulunan Taşhan Mahallesine gelen grup, Fırat kıyısından başlayarak 5 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş beş asırlık olduğu tahmin edilen, tarihi çınar ağacında son buldu.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Kamp ateşi yakıldığı doğa gezisinde katılımcılar günün anısına bol bol fotoğraf çekildi. Kulüp Başkanı Mustafa İncealan, "Yakın bir zaman önce kurulan bir doğa kulübüyüz ve amacımız her hafta insanları doğayla buluşturmak, şehrin bunaltıcı ve monoton havasından kurtarmaktır. Bu haftada Fırat’ın kıyısında bulunan şirin bir mahallemiz olan Taşhan mahallesine geldik. Yürüyüşlerimizde maske, mesafe ve hijyene çok dikkat ediyoruz. Yürüyüş parkurumuzu bir metreden, 2 metreye çıkardık. Doğada bile olsak kurallara uymak şart. Bugünkü gezimiz yaklaşık 5 kilometrelik bir parkurda yürüdük, çok güzel geçti her hafta bir yeri gezmek, doğa ile içi çe olmak bizi mutlu ediyor. Tüm doğa ve gezi severleri kulübümüze bekliyoruz” dedi.

Şanlıurfa merkezden yürüyüşe katılan Münira Özer, ise "Çok keyifli anlar yaşadık. Siverek’te bu kadar güzel doğal alanların olduğunu bilmiyordum, bu yürüyüşe katıldığımdan dolayı çok mutlu oldum. Yürüyüşte bazı zorlu parkurlar vardı, bazen çamura bata çıka yürüdük ama çok keyifliydi. Bu organizasyonu yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kulüp gönüllülerinden Esat Ayata da, "Çok güzel gezilecek yerlerimiz var, keyifli zamanlar geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Katılımcılardan Fatoş Akbal ise, "Doğayla iç içe güzel bir zaman oldu. Pandemi nedeniyle kalabalık olan ortamları tercih etmiyoruz. Bu süreci de böyle doğa gezileri ile değerlendiriyoruz. Burada da pandemi kurallarına dikkat ediyoruz, zaten enfekte olan kimse bu gibi organizasyonlara katılmıyor. Çok güzel bir program, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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