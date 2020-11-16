DEAŞ'ın Suruç'ta düzenlediği canlı bomba saldırısının davasına devam edildi



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 5 yıl önce terör örgütü DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz'ün kendisini patlatması sonucu; 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan, terör saldırısı davasının görülmesine devam edildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG denetimindeki Ayn El Arap bölgesine yardım götürmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. 5 yıl önce gerçekleşen canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar, davaya müdahil olan avukatlar, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, önceki savunmasını tekrarlayarak üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyleyerek beraatini talep etti.

Duruşmada söz alan avukat Sezin Uçar, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu´nun yaptığı açıklamaları hatırlatarak, dinlenmesini talep etti.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, Davutoğlu´nun dinlenmesi talebi, Yakup Şahin´in duruşma salonunda getirilmesi talebini reddederek duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ikisi firari 3 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-11-16 15:33:57



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