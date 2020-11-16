\u015eanl\u0131urfa\u2019da t\u0131ra arkadan \u00e7arpan l\u00fcks ara\u00e7 hurdaya d\u00f6nerken ara\u00e7taki 4 ki\u015fi ise yaraland\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re kaza, \u015eanl\u0131urfa Mardin karayolunun 40\u2019\u0131nc\u0131 kilometresinde ya\u015fand\u0131. S\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn ismi \u00f6\u011frenilemeyen l\u00fcks ara\u00e7, seyir halindeki Mercedes marka 63 K 4674 plakal\u0131 t\u0131ra arkadan \u00e7arpt\u0131. Kazada l\u00fcks ara\u00e7 hurdaya d\u00f6nerken i\u00e7erisindeki 4 ki\u015fi ise yaraland\u0131. Yaral\u0131lar, olay yerine giden itfaiye ekipleri taraf\u0131ndan ara\u00e7tan \u00e7\u0131kart\u0131larak sa\u011fl\u0131k ekiplerine teslim edildi. Sa\u011fl\u0131k ekiplerinin ilk m\u00fcdahalesini olay yerinde yapt\u0131\u011f\u0131 yaral\u0131lar, ambulanslarla Harran \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. Kazayla ilgili soru\u015fturma devam ediyor.