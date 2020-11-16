Ahmet Türk´ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk´ün yengesi Şemsa Türk´ün taziyesinden dönen akrabalarının otomobili TIR´la çarpıştı. Trafik kazasında Yelda Türk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 40´ıncı kilometresinde meydana geldi. Hayatını kaybeden eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk´ün yengesi Şemsa Türk´ün Kızıltepe'deki taziyesinden dönen Şirvan Türk´ün kullandığı 63 K 4674 plakalı otomobil, Dağyanı mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen TIR´a çarptı. Kazada otomobilin içindeki 4 kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan Yelda Türk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-11-16 18:10:58



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