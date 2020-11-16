İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı (2)

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TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da dükkanına gelerek, sürekli su içmesine sinirlendiği çocuğa şiddet uyguladığı için gözaltına alınan iş yeri sahibi Mahmut Arıcı, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Pişman olduğunu, bir anlık öfkesine yenildiğini belirten Mahmut Arıcı, hakimlik tarafından 'çocuğa karşı darp' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-11-16 20:00:23



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