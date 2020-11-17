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Baro başkanından taciz iddialarına cevap Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel hakkında çıkan iddialara cevap verdi

İHA

Baro başkanından taciz iddialarına cevap Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel hakkında çıkan iddialara cevap verdi

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, hakkında çıkan taciz iddialarını yalanlayarak, konuyla ilgili hukuki süreci başlattıklarını belirtti.
Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, kendisi hakkında çıkan taciz iddialarıyla ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Baro binasında basın açıklaması yapan Abdullah Öncel, iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, gerekli hukuki sürecin başlatıldığını dile getirdi.

"İftiralar adli makamlarca ortaya çıkarılacaktır"
Hakkındaki iddiaların tamamen iftira olduğunu söyleyen Öncel, “Hakkımdaki iddialar ilgili şahsın ağustos ayında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu suç duyurusu ile başlamıştır. Suç duyurusu içeriğine bakıldığı zaman bunun 2019 eylül ve ekim ayında şahsın cep telefonuna atılan tehdit içerikli mesajlar olduğu anlaşılmıştır. Üzülerek belirtmek istiyorum ki konu soruşturma dosyası içeriği ile basında çıkan arasında çok ama çok ciddi bir fark söz konusudur. Suç duyurusu içeriğine bakıldığı zaman kesinlikle taciz, tehdit söz konusu olmadığı ifade edilmesine rağmen basın ve yayın organları tarafından Şanlıurfa Baro Başkanının stajyeri taciz ettiği şeklinde yansıtılmıştır. Suç duyurusundan sonra savunma makamını temsil eden baro başkanı olarak kişinin hukuki haklarına saygı gösterdim ve Cumhuriyet Savcılığına giderek beyanda bulundum. Bu husus mecrasında ilerlemesini beklerken bu gün sabah saatlerinde adeta talimat verilmiş gibi ve düğmeye basılmış gibi aynı merkezden üretildiği açık olan iftiralar basında yer almıştır. Bu iftiralar adli makamlar tarafından ortaya çıkarılacaktır. İki yıllık baro başkanlığım sürecinde haksızlık kimden gelirse gelsin karşında durmayı ilke edindim. Sanırım bu linç kampanyasının en büyük nedenlerinden biri de budur. Ben bu hususu sevgili eşimle birlikte kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ana başlık taciz, altına bakıyorsunuz farklı farklı telefonlardan mesaj atıldığı iddia ediliyor. Peki bu telefonlar kimin, bu mesajlar kimin tarafından atılmış, belli mi? Belli değil ama sanki yapılmış gibi basına servis edilmesini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

"Tamamen yalan ve yanlış"
Basın açıklamasına katılan Baro Staj Eğitim Komisyonu Koordinatörü Necati Taş ise "Bu şahsın ÖSYM giriş belgesi veya denklik belgesi yok. Buna benzer 18 kişi aynı durumda. Biz bunlara yazılı olarak bildirimde bulunuyoruz. Diyoruz ki bir ay içerisinde ya denklik belgesini ya da ÖSYM giriş belgenizi sunun. Sunmadığınız takdirde stajınız iptal edilecektir. Toplam 18 stajyerimize yaptık ve daha öncesinde yapmışız. Bunu kendisine ifade ettikten sonra bekledi ve bir gün beni aradı ve şikayet edeceğini, başkanla ilgili daha önce problem yaşadığını ve bunu şikayet konusu edeceğini söylediler ve ben de edebilirsiniz dedim, şikayet yolu açık ancak biz bundan dolayı bir şey yapamayız dedim. Bunu çözelim dedi. Başkanın maddi durumu nasıl dedi. Ben de şantajvari konuşuyorsunuz dedim. Bu tarz bir sohbetin tarafı bile olmak istemiyorum dedi. Bunları duymak bile istemiyorum, biz kurumsal bir yapıyız. Bir şey yapamayız dedim. Daha sonra aynı avukat başkanla görüştü. Aslında istenilen şey bir staj bitim belgesinin verilmesiydi. Biz ya bu şantaja boyun eğecektik ya da kurumsal olarak duracaktık. Bunun farkındaydık. Bu gün itibariyle bu şahıs henüz staj bitim belgesine başvurmuş değil. Dolayısıyla kamuoyuna yansıyan şeklindeki ifadelerin de ne kadar yanlış olduğu ortada. Sahte hesaplar kullanıldı ve sabahtan beri baro başkanımız sanki taciz etmiş gibi ibareler geçmekte. Bunun ne kadar yanlı, ne kadar haksız olduğu, iftira niteliğinde olduğu kamuoyunun takdirinde. Bu aşamada biz konuyu hassasiyetle takip edeceğiz. Ancak kesinlikle ve kesinlikle şunu belirtmek isterim ki stajyerimiz tamamen diğer stajyerlere ne uygulanmışsa ona da o uygulanmıştır. Hiçbir şekilde baskı altına alınmamıştır, hiçbir zorluk yaşatılmamıştır” diye konuştu.

"Sorun staj bitim belgesinden kaynaklandı"
Tekrar söz alan Baro Başkanı Abdullah Öncel, “Ya ÖSYM belgenizi getirin ya da denklik belgenizi getirin diye yazı yazdım. Ayrıca mezun olduğu üniversiteye bu şahsın nasıl üniversiteye kayıt olup olmadığını sorduk. Zaten sorun ondan sonra kaynaklandı ve bu sorunu kendileri de biliyordu. Urfa Barosunun kurumsal yapısı içerisinde kendisine yönelik ne bir tehdit ne de bir farklı uygulama var. Kaldı ki daha da önemlisi eğer ki ÖSYM giriş belgesi ya da denklik belgesi getirilmiş olsaydı zaten kendisine staj bitim belgesi verilecekti. 18 kişi hakkında sorun var ve hiçbirine de staj bitim belgesi verilmemiştir, verilmeyecektir de” diye konuştu.
Basında yer alan habere göre evli ve 2 çocuk babası olan Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel’in baroya kayıtlı bir stajyer avukat D.A. ile gönül ilişkisi yaşadığı, kendisinden ayrılmak isteyen D.A.’yı 100 farklı telefon hattından arayarak ya da mesaj atarak taciz ettiği iddia edilmişti. D.A.’nın ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına giderek “Kişilerin huzur ve sükununu bozma”, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlarından suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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