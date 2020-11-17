Haliliye’de parklara güvenlik kameraları kuruluyor

Haliliye’de bulunan parklara aydınlatma ve kamera sistemi kuruluyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki bulunan tüm parklarda aydınlatmaları güçlendirip, kameralı sistemle takip altına alıyor. İlçede 75 park için aydınlatma ve kamera sisteminin ihalesi gerçekleşti. İhalenin ardandan çalışmanın startı Fıstık Parkı’nda verildi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, başlayan çalışmaları yerinde denetleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Haliliye’nin huzuru ve refahı için çalışmalara devam ettiklerini belirten Canpolat, “Haliliye ilçemizin Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Fıstık Parkı’mızın bulunduğu alandayız. Bir söz vermiştik. İlçemizdeki bütün parkların aydınlatma eksikliklerini giderip, ardından Emniyet Müdürlüğümüzle irtibatlı bir şekilde parklarımızı kameralarla donatacağız demiştik. Geçtiğimiz günlerde ihalemizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 75 parkımızda şuan aydınlatma ışıkları ve kameralar takılıyor. İlk etapta Fıstık Park’ta çalışmalar başladı. Ardından diğer 75 parkımızda bu çalışma devam edecek. Halkımız için daha huzurlu ve daha güvenli bir ortam oluşturmak adına var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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