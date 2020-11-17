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Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocuğa destek sağlanacak (2)

DHA

Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocuğa destek sağlanacak (2)


BİR AY ÖNCE TELEFON TAMİRCİSİNDE İŞE BAŞLAMIŞ
Şanlıurfa'da, sürekli su içmek için iş yerine girip çıkmasına sinirlendiği çocuğu döven ve ardından kaldırıp yere çarpan Mahmut Arıcı'nın çalıştığı iş yerinin bulunduğu mahallenin sakinleri, duruma tepki gösterdi. Mahalle esnafından Mustafa Ulubadem, tutuklanan Mahmut Arıcı'nın bir ay önce telefon tamircisinde çalışmaya başladığını belirterek, "Olay günü çocuklar su istemek için cama vurup kaçmış. O sırada iş yerinde bulunan Mahmut Arıcı, çocuklardan birisini yakalayıp dövmeye başladı. Sonradan öğrendiğimize göre bu şahsın akli dengesi bozuk olduğu yönünde raporu varmış. Ama buradaki sıkıntı sadece bu değil. Adamın raporu olabilir ama o gün dayak sırasında çevrede bir sürü vatandaş ve esnaf bulunuyordu. O çocuğun dayak yemesine izin verilmemesi gerekiyordu. Kimse gelip ayırmamış, bundan dolayı en büyük suç bizim esnafımızdadır. Bu görüntüleri izlediğimiz zaman insanın içi acıyordu" dedi.
Çocuğa yönelik şiddet görüntülerini izleyen Kadir Güçlü ise, "Görüntüleri izleyince çok kötü oldum. İnsan bazen çocuğu bir tokat vurabilir. Kaldırıp yere vurmak insanın vicdanına sığmaz" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Can ise görüntüleri izleyince dehşete düştüğünü ifade ederek, "Kalabalığı görünce kaza olduğunu sandık, daha sonra görüntüleri izleyince şok olduk. Bu bir caniliktir. O çocuğu kaldırıp yere vurması hepimizi derinden sarstı. Bu çocuk o sırada ölebilirdi. Bu şahsın gerekli cezayı almasını istiyoruz. Küçük bir çocuğa böyle şiddet uygulanması insanın kanını donduruyor" şeklinde konuştu.
AİLENİN AVUKATI: GÖRÜNTÜLERE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ İÇİN BAŞVURU YAPTIK
Öte yandan şiddet mağduru çocuğun ailesinin avukatı Nebahat Yıldırım da açıklama yaptı. Nebahat Yıldırım, şiddet mağduru çocuk ve kardeşinin evlerine yakın bölgede oynadıkları sırada saldırıya uğradığını ve ailenin hemen güvenlik birimlerine şikayette bulunduğunu söyledi. Şikayetin ardından çocuğu darp eden şüphelinin tutuklandığını belirten Yıldırım, olaya ait görüntülere ulaşım engeli konulması için başvuru yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Şahsın tutuklu yargılanması aile için ve bizler için sevindirici bir gelişmedir. Öncelikli olarak bu olayın mesleki duruşumuzdan ziyade insani olarak vicdanımızı derinden yaraladığının bilinmesini isteriz. Her ne kadar olaya ilişkin kamera kayıtları, olayın gerçek yüzünü ortaya çıkarmasına yardımcı olmuş ise de mağdur çocuğun ileride bu olayı hatırlamasına ve unutmamasına sebep olacağından ötürü mağdurda ne tür bir psikolojik etki bırakacağı konusunda bizlerin ve ailenin tereddütleri vardır. Yine sosyal medyada asılsız bir şekilde mağdurun esnaftan ve yoldan geçen insanlardan para dilenen bir çocuk olarak lanse edilmesi mağdurun ailesini derinden üzmüştür. Mağdur kesinlikle dilenen veya esnafı rahatsız eden biri değildir. Bu yöndeki haberler asılsız olup, bu haberlere ilişkin gerekli yasal başvurular yapılacaktır. Mağdur henüz 9 yaşında olup, bir çocuk üzerinde ne tür bir psikolojik travma bırakacağı düşünülmeden yapılan asılsız haberler en az şüpheli şahsın mağdur üzerinde bıraktığı acı kadar etki bırakacaktır. Mağdurun annesi olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren son derece hassas bir çizgide çocuğunun hakkının savunulması için üzerine düşeni yapmıştır. Ailenin ve mağdurun daha fazla yıpranmaması adına ve soruşturmanın selameti için sosyal medyada yer alan son derece üzücü görüntülerin erişiminin engellenmesi için nöbetçi mahkemeye dilekçemiz ile başvuru yapmış bulunmaktayız."DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2020-11-17 12:50:17

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